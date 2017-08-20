Президент Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, узнал корреспондент Сиб.фм 20 августа из сообщения на сайте Кремля.

Владимир Путин распорядился выделить на модернизацию магистралей из Фонда национального благосостояния до 100 млрд в 2017 году и до 50 млрд рублей в 2018 году. Президент дал поручение по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 ноября 2017 года, после чего ответственные лица должны будут отчитываться раз в полгода.

Напомним, что в июле 2017 года власти Красноярского края презентовали проект строительства железнодорожной ветки к международному аэропорту Емельяново, стоимость проекта оценена в 7 млрд рублей, чиновники уверены, что он может быть реализован за полтора года, оставшихся до старта Универсиады-2019.