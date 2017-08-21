 

Автомобиль протаранил остановку в Новосибирске

 21 августа, 16:29
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Автомобиль протаранил остановку в Новосибирске
Фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого иномарка протаранила автобусную остановку— есть пострадавшие, сообщил корреспонденту Сиб.фм 21 августа руководитель группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Сергей Страдымов.

21 августа в 13:00 возле дома № 53 на улице Первомайской 29-летний водитель автомобиля Isuzu Forward совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. Как пояснил Страдымов, после столкновения автомобиль Kia наехал на пожилую женщину, которая находилась на остановке «Микрорайон Весенний».

К автобусной остановке подъехали три машины скорой помощи. Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июне 2015 года автомобиль «Лада» протаранил остановку в Омской области — в результате ДТП четверо человек погибли, в том числе ребёнок.

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