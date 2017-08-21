 

Авто.ру проведёт бесплатную конференцию по успешному бизнесу в Новосибирске

 21 августа, 17:45
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Авто.ру проведёт бесплатную конференцию по успешному бизнесу в Новосибирске
Фотографии предоставлены пресс-службой Авто.ру

В Новосибирске пройдёт бесплатная конференция для автодилеров от Авто.ру, на которой специалисты расскажут об успешных проектах и новшествах в автобизнесе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Авто.ру.

Конференция состоится 24 августа в 10:30 в отеле Marriott. Ориентирована она на автодилеров. В рамках конференции будет обсуждаться новый ландшафт рынка и рассматриваться успешные проекты от коллег по цеху. В программе также заявлена аналитика и анонсы новых продуктов для бизнеса.

После большого доклада Авто.ру выступят сотрудники Яндекс.Директа и представители московских и местных дилерских центров.

В качестве докладчиков конференции заявлены руководитель группы регионального развития Авто.ру Константин Шибенков, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами Яндекса Артур Саркисян, генеральный директор консалтингового агентства «Автокадр» Татьяна Григорьева, экс-менеджер по маркетингу дилерских предприятий Volkswagen Елена Клементьева, директор центра продажи авто «Автобан» Иван Беланов, бренд-менеджер группы компаний «У Сервис+» Наталия Литвинова.

В пресс-службе Авто.ру подчеркнули, что недавно сайты 24Auto.ru и НГС.Авто присоединились к Авто.ру, что говорит о начале плодотворного сотрудничества.

Завершится конференция вечеринкой с напитками и музыкой на крыше отеля, на которой гости смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Организаторы предупредили, что количество мест ограничено, поэтому следует поторопиться с регистрацией на сайте Авто.ру.

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