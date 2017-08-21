Девушка пострадала в массовом ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

В центре Новосибирска, на Красном проспекте, столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

20 августа в 17:45 возле дома № 52 на Красном проспекте столкнулись автомобили BMW Х5 и Toyota Corolla. Водитель BMW ехал со стороны улицы Романова в направлении улицы Державина в то время как водитель Toyota двигался по Фрунзе от Советской в сторону улицы Мичурина.

После столкновения автомобиль BMW врезался в стоящий на светофоре по улице Фрунзе Renault Logan, который в свою очередь отбросило на стоящий сзади в попутном направлении автомобиль Toyota Corolla Spacio. Последний откинуло на Toyoya MRS.

По информации группы пропаганды ГИБДД, в результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка Toyota Corolla — её с рваной раной губы и ссадинами конечностей госпитализировали в больницу.

Напомним, в июне пенсионерка спровоцировала ДТП с участием пяти автомобилей в Новосибирске.