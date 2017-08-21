 

Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту главы Кузбасса

 21 августа, 11:32
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Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту главы Кузбасса
Фото с сайта kremlin.ru

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил журналистам, что смена главы Кемеровской области не предполагается, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения ТАСС.

Кириенко отрицательно ответил на вопрос о смене главы Кузбасса в связи с тяжёлым состоянием здоровья Амана Тулеева.

«Всё нормально. У него была тяжёлая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», — сказал Сергей Кириенко.

Ранее стало известно, что Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Отпуск планировался на 10 дней, но затем глава Кузбасса дважды его продлевал. 4 июля стало известно, что губернатор Кемеровской области вылетел бортом МЧС в Москву для восстановления после операции на позвоночнике, проводившейся в Германии.

Решение о переводе Тулеева в Москву было принято по инициативе министерства здравоохранения РФ министра Вероники Скворцовой, реабилитационный процесс проходил под её контролем.

Напомним, что 12 августа глава Кузбасса вернулся в подведомственный регион, где продолжает реабилитационный курс и собирается проводить рабочие встречи с подчинёнными.

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