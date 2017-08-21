Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту главы Кузбасса
21 августа, 11:32
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил журналистам, что смена главы Кемеровской области не предполагается, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения ТАСС.
Кириенко отрицательно ответил на вопрос о смене главы Кузбасса в связи с тяжёлым состоянием здоровья Амана Тулеева.
«Всё нормально. У него была тяжёлая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», — сказал Сергей Кириенко.
Ранее стало известно, что Аман Тулеев находится в отпуске с 22 мая. Отпуск планировался на 10 дней, но затем глава Кузбасса дважды его продлевал. 4 июля стало известно, что губернатор Кемеровской области вылетел бортом МЧС в Москву для восстановления после операции на позвоночнике, проводившейся в Германии.
Решение о переводе Тулеева в Москву было принято по инициативе министерства здравоохранения РФ министра Вероники Скворцовой, реабилитационный процесс проходил под её контролем.
Напомним, что 12 августа глава Кузбасса вернулся в подведомственный регион, где продолжает реабилитационный курс и собирается проводить рабочие встречи с подчинёнными.