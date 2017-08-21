Новосибирский наноцентр поддержит развитие дронов в России

Новосибирские специалисты запустили проект по развитию гражданской беспилотной авиации, узнал 21 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы наноцентра «СИГМА.Новосибирск».

Новосибирский наноцентр совместно с партнёрами из Томска, Москвы и Троицка будет развивать применение летательных беспилотников на территории России, а также оказывать услуги по аэромониторингу и анализу данных.

Одна из компаний новосибирского наноцентра займётся производством и продажей малых гибридных беспилотников и конвертопланов.

Специалисты будут разрабатывать комплексные решения по применению аэромониторинга на беспилотных летательных аппаратах в разных промышленных сферах. Дроны в первую очередь планируется применять в сфере электроэнергетики и в сельском хозяйстве.

«Переход применений воздушных беспилотников из военных в гражданские — глобальный технологический тренд, который в настоящее время активно развивается в том числе и в России», — считает генеральный директор наноцентра «СИГМА.Новосибирск» Юрий Логинов.

Кроме того, наноцентр планирует создать компанию-дилера беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в июле стало известно, что томские разработчики научили беспилотник ориентироваться без связи.