Новосибирский трамвай № 13 помял остановившуюся на путях иномарку

Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Трамвай № 13 протаранил «седан» в Октябрьском районе Новосибирска, узнал 21 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Днём 21 августа новосибирский трамвай с «несчастливым» номером в очередной раз стал участником ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Гурьевской и Кирова.

«Повод Легенде заявить о себе дал водитель белого „седана“, который подставил трамваю заднюю часть своего автомобиля на путях», — написали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об очередном ДТП с участием трамвая № 13 вызвало активное обсуждение в группе. Один из участников обсуждения предложил поставить «справедливому» трамваю памятник.

«Мне кажется, они уже просто поддерживают свой имидж. Иногда как будто специально таранят», — написала другая подписчица группы.

Напомним, в июле трамвай № 13 два раза ударил остановившийся на его пути автомобиль в Новосибирске.