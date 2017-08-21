 

Новосибирский трамвай № 13 помял остановившуюся на путях иномарку

 21 августа, 17:45
подходящие темы
Новосибирский трамвай &#8470; 13 помял остановившуюся на путях иномарку
Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Трамвай № 13 протаранил «седан» в Октябрьском районе Новосибирска, узнал 21 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Днём 21 августа новосибирский трамвай с «несчастливым» номером в очередной раз стал участником ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Гурьевской и Кирова.

«Повод Легенде заявить о себе дал водитель белого „седана“, который подставил трамваю заднюю часть своего автомобиля на путях», — написали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об очередном ДТП с участием трамвая № 13 вызвало активное обсуждение в группе. Один из участников обсуждения предложил поставить «справедливому» трамваю памятник.

«Мне кажется, они уже просто поддерживают свой имидж. Иногда как будто специально таранят», — написала другая подписчица группы.

Напомним, в июле трамвай № 13 два раза ударил остановившийся на его пути автомобиль в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 16 августа, 11:53 • новость

Трое жителей Новосибирска арестованы за избиение провожавшего девушку бойца Росгвардии

Трое мужчин арестованы в Новосибирске после нападения на сотрудника Росгвардии, которому пришлось применить в схватке с хулиганами табельное оружие.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
присоединяйтесь!
    