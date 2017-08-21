Омский «левша» сделал спиннер для бабочки

Фото Анатолия Коненко и с сайта globallookpress.com

Художник-микроминиатюрист из Омска создал самый маленький работающий спиннер по заказу своей внучки, рассказал 21 августа корреспонденту Сиб.фм автор работы.

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал миниатюрную копию популярной игрушки-антистресс.

«Когда моя шестилетняя внучка пришла ко мне с новой игрушкой — спиннером, то спросила, могу ли я сделать такой же, но для бабочки. Я пообещал попробовать. Через неделю мы его уже испытывали», — рассказал корреспонденту Сиб.фм художник-микроминиатюрист.

Диаметр крошечного спиннера составляет 8 миллиметров, вес — 0,31 грамма; несмотря на крошечные размеры, он работающий. Игрушка изготовлена из тяжёлых металлических сплавов, сверху нанесены микрочастицы золота и серебра.

Работы микроминиатюриста Анатолия Коненко занесены в Книгу рекордов Гиннесса; кроме того, художнику принадлежит свыше 200 миниатюрных книг.

Напомним, в июле продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске.