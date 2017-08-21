 

Омский «левша» сделал спиннер для бабочки

 21 августа, 17:41
подходящие темы
Омский «левша» сделал спиннер для бабочки
Фото Анатолия Коненко и с сайта globallookpress.com

Художник-микроминиатюрист из Омска создал самый маленький работающий спиннер по заказу своей внучки, рассказал 21 августа корреспонденту Сиб.фм автор работы.

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал миниатюрную копию популярной игрушки-антистресс.

«Когда моя шестилетняя внучка пришла ко мне с новой игрушкой — спиннером, то спросила, могу ли я сделать такой же, но для бабочки. Я пообещал попробовать. Через неделю мы его уже испытывали», — рассказал корреспонденту Сиб.фм художник-микроминиатюрист.

Диаметр крошечного спиннера составляет 8 миллиметров, вес — 0,31 грамма; несмотря на крошечные размеры, он работающий. Игрушка изготовлена из тяжёлых металлических сплавов, сверху нанесены микрочастицы золота и серебра.

Работы микроминиатюриста Анатолия Коненко занесены в Книгу рекордов Гиннесса; кроме того, художнику принадлежит свыше 200 миниатюрных книг.

Напомним, в июле продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 августа, 17:19 • статья

Непостановочная жизнь

В 2009 году был учреждён Всемирный день фотографии, который отмечается 19 августа. Шесть сибирских фотографов высказали пожелания своим коллегам всего мира.

Мы бы сейчас гордились

 18 августа, 08:13 • колонка
Елена Поповская
артистка филармонии
 11 августа, 14:57 • тест

Тест: вандалы vs памятники

Пройдите тест Сиб.фм и вспомните, что происходило с памятниками — что было украдено и как их раскрашивали.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 16 августа, 11:53 • новость

Трое жителей Новосибирска арестованы за избиение провожавшего девушку бойца Росгвардии

Трое мужчин арестованы в Новосибирске после нападения на сотрудника Росгвардии, которому пришлось применить в схватке с хулиганами табельное оружие.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
присоединяйтесь!
    