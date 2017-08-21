Омский суд дважды отказал ЛГБТ-активистке в возмещении морального вреда

Омский суд не увидел дискриминационных мотивов в отказе производителя изготовить под заказ подарочный шампунь с этикеткой в цветах флага ЛГБТ-сообщества, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения пресс-службы Российской ЛГБТ-сети.

Первомайский районный суд Омска рассмотрел апелляционную жалобу ЛГБТ-активистки Юлии Кудряшовой и отказал в удовлетворении иска.

В ноябре 2016 года Юлия Кудряшова заказала компании «СБ-Евразия» подарочный шампунь с собственным дизайном этикетки. Однако производитель отказал заказчице, как только она прислала макет, представляющий собой радужный флаг. Производитель мотивировал отказ отсылкой к статье Федерального закона № 139-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Кудряшова обратилась в мировой суд с иском о защите прав потребителя с требованием обязать «СБ-Евразия» изготовить партию продукции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Однако судья не увидел дискриминации в отказе производителя косметики.

В обоих случаях решения судов были основаны на том, что между истцом и ответчиком не был заключён письменный договор, несмотря на то, что «СБ-Евразия» работает по договору оферты.

«К рассмотрению апелляционной жалобы суд подошёл формально. По моему мнению, судебные акты по данному делу являются ярким примером гомофобии со стороны государства в лице судебной власти. Суд уклонился от обязанности устранить явное нарушение права представителя ЛГБТ-сообщества, трусливо избежав неудобной для него темы», — отметил адвокат Кудряшовой Николай Родькин.

Напомним, в июле омский суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за отказ в работе гею.