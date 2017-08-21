Пожарные спасли засыпанного песком и щебнем мужчину в Новосибирской области

В городе Сузуне Новосибирской области песком и щебнем засыпало мужчину, который копал траншею возле дома для того, чтобы проложить трубы, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения пресс-службы МЧС.

На вызов на улицу Пролетарскую диспетчер службы направил отделение пожарной части из трёх человек. В траншее они обнаружили засыпанного по грудь песчаным грунтом и щебнем мужчину. Сверху над ним нависала огромная металлическая бочка.

«Сориентировавшись на месте, пожарные взяли хозяйский деревянный брус и подставили его под бочку, тем самым зафиксировали её от падения. После чего лопатами и подручными средствами начали аккуратно выгребать щебень, чтобы освободить пострадавшего», — говорится в сообщении.

Также на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и подъёмный кран.

«Водитель автомобиля скорой помощи, наблюдая за действиями пожарных, предложил наварить к бочке петлю, за которую мог бы зацепиться кран. Тут пригодились его навыки сварщика, используя хозяйский сварочный аппарат, он наварил на металл „ухо“. А водитель подъёмного крана убрал опасно нависшую над человеком тяжёлую конструкцию», — говорится в сообщении.

Затем пожарные помогли мужчине выбраться наружу: они разгребли вокруг него песок и вытянули за руки. Вся спасательная операция заняла около часа. Мужчину эвакуировали из траншеи и, по словам медиков, в госпитализации он не нуждался.

По сообщению пресс-службы, мужчина копал траншею к дому для прокладки труб канализации. Грунт под стоящей на краю бочкой с несколькими тоннами щебня осыпался, бочка накренилась и упала.

Напомним, что в июле 2017 года сотрудник полиции и жители города Зимы в Иркутской области спасли жизнь девочке, которая во время прогулки провалилась в канализационный колодец.