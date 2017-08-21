Путин получил предложение перенести столицу за Урал

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал в рамках проекта «Доктрины размосквичивания», которую направил президенту Владимиру Путину, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения RT.

Крупнов считает, что от сосредоточения экономики в Москве нужно переходить к развитию всей страны, особенно Дальнего Востока и Сибири. Демограф пишет, что московский регион вобрал в себя «практически пятую часть всего российского населения», поэтому Россия «гиперцентрализирована», россияне живут «скученнее, теснее и этажнее, чем англичане и немцы».

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания», — прогнозирует эксперт.

Крупнов полагает, что это может привести к потере Россией своих геополитических преимуществ и утрате суверенитета над удалёнными от больших городов территориями.

Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил перенести столицу в Екатеринбург.

«Москва находится далеко от географического центра России, а её развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения). Даже этих двух аргументов достаточно для начала серьёзной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь. Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», — написал Орлов на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сказал RT, что для переноса столицы за Урал нет никаких оснований.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отрицательно отнёсся к идее переноса столицы.

«Перенести столицу на Дальний Восток — „гениальная“ идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 6 апреля 2012 года Сергей Шойгу, назначенный губернатором Московской области, в эфире радиостанции «Русская служба новостей» предложил перенести столицу в Сибирь.