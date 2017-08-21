 

Шесть жителей Тувы погибли в ДТП

 21 августа, 09:02
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Шесть жителей Тувы погибли в ДТП
Фото с сайта globallookpress.com

Шесть человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомашин в Кызылском районе Республики Тывы, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Сообщение о столкновении двух автомобилей поступило в дежурную часть отдельной роты ДПС Управления МВД РФ по городу Кызылу 20 августа в 20:30. Авария произошла в районе села Усть-Элегест.

По информации полиции, на 831-м километре автодороги Р-257 «Енисей» 30-летний водитель автомашины «ВАЗ 21093», двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой Приорой», двигавшейся в противоположном направлении.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21093», 48-летний водитель, две женщины, а также шестилетний мальчик, ехавшие в автомобиле «Лада Приора», скончались от травм на месте происшествия.

30-летний пассажир автомашины «ВАЗ 21093», 17-летняя девушка и шестилетняя девочка, находившиеся в автомобиле «Лада Приора», доставлены в приёмный покой ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1 г. Кызыла». Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Предварительно установлено, что никто из граждан, находившихся в автомобилях, не был пристёгнут ремнями безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия проверку ведёт следственное управление МВД по Республике Тыва.

Напомним, что 23 июля нетрезвый водитель сбил сразу троих малолетних детей в Красноярском крае.

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