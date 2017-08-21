 

Стая собак напала на телёнка в селе Томской области

 21 августа, 14:42
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Стая собак напала на телёнка в селе Томской области
Фото с сайта zhenskoe-mnenie.ru

Собаки напали на двухмесячного телёнка на окраине села Новосёлова Колпашевского района Томской области; ранее они уже нападали на скот в этом селе, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По сообщению агентства, стая примерно из десяти одичавших собак напала на телёнка, который шёл вдоль трассы.

«Животное получило серьёзные травмы, но выжило, сейчас его выхаживает местный фельдшер — специалист широкого профиля», — сообщил глава сельского поселения Сергей Петров.

По словам Сергея Петрова, стая уже не первый год терроризирует село.

«Одичавшие животные курсируют лесными тропами между свалками районного центра и села Тогур, их маршрут попадает на окраину нашего села, поэтому периодически происходят инциденты с участием бродячих собак: нападают на скот, грызут кур. Ранее жителям удавалось отбить крупный скот, нападение с тяжкими последствиями произошло в первый раз на моей памяти», — сообщил Сергей Петров.

Администрация сельского поселения не раз обращалась за помощью в районную администрацию, но пока бродячих собак не удалось отловить.

«Собаки как будто чувствуют, что их пытают отловить и прячутся в лесу. Мы просили о помощи охотоведа, но бродячие собаки не входят в число животных, которых по закону можно регулировать, как волков или медведей. Поэтому в очередной раз напишем заявку в районную администрацию на отлов», — пояснил Сергей Петров.

Напомним, что в мае 2017 года специалисты по отлову поймали трёх бродячих псов возле детского сада на Шлюзах, в микрорайоне остались другие стаи.

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