500 — Ошибка сервера

Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными:

— В кеше лежит испорченный файл. Обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl-R, Ctrl-F5, Cmd-R).

— Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через пару минут или через пару часов.

— В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок, в котором уже может быть записан данный случай.

Спасибо за понимание и терпение.


Студия Артемия Лебедева

Электропочта: mailbox@artlebedev.ru

© 1995–2017 Студия Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева

Студийный магазин

ру/Ководство (заметки о дизайне)

Parser (язык скриптования сайтов)

Theatre.ru (страницы московской театральной жизни)

Sokr.ru (словарь сокращений)

Московское метро

Сайт Б. Акунина

Эдиториум

al Server Error Date: Mon, 21 Aug 2017 12:25:48 GMT Server: Apache Last-Modified: Mon, 29 May 2017 14:45:07 GMT ETag: "118acb7-c84-550aabbb7b306" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 3204 Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: SAMEORIGIN Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 500 — Ошибка сервера

500 — Ошибка сервера

Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными:

— В кеше лежит испорченный файл. Обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl-R, Ctrl-F5, Cmd-R).

— Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через пару минут или через пару часов.

— В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок, в котором уже может быть записан данный случай.

Спасибо за понимание и терпение.


Студия Артемия Лебедева

Электропочта: mailbox@artlebedev.ru

© 1995–2017 Студия Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева

Студийный магазин

ру/Ководство (заметки о дизайне)

Parser (язык скриптования сайтов)

Theatre.ru (страницы московской театральной жизни)

Sokr.ru (словарь сокращений)

Московское метро

Сайт Б. Акунина

Эдиториум

al Server Error Date: Mon, 21 Aug 2017 12:25:48 GMT Server: Apache Last-Modified: Mon, 29 May 2017 14:45:07 GMT ETag: "118acb7-c84-550aabbb7b306" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 3204 Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: SAMEORIGIN Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 500 &mdash; Ошибка сервера *{ font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; } p { font-size: 0.8em; line-height: 1.5; margin-bottom: 0; } p.mdashed { margin:0 0 0 1.3em; text-indent:-1.3em; } 500 &mdash; Ошибка сервера Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными: &mdash; В кеше лежит испорченный файл. Обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl-R, Ctrl-F5, Cmd-R). &mdash; Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через пару минут или через пару часов. &mdash; В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок, в котором уже может быть записан данный случай. Спасибо за понимание и терпение. Электропочта: mailbox@artlebedev.ru &copy; 1995&ndash;2017 Студия Артемия Лебедева Студия Артемия Лебедева Студийный магазин ру/Ководство (заметки о дизайне) Parser (язык скриптования сайтов) Theatre.ru (страницы московской театральной жизни) Sokr.ru (словарь сокращений) Московское метро Сайт Б. Акунина Эдиториум var refDateTime = new Date(); document.getElementById('current_year').innerHTML = refDateTime.getFullYear();
Фото с сайта «Авито»

Копия очков британского музыканта и основателя The Beatles Джона Леннона появилась на новосибирском «Авито» — раритет стоит 100 тысяч рублей, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Очки как у Леннона за 100 тысяч рублей ещё ждут своего хозяина, хотя владелец раритета принял уже три звонка от заинтересовавшихся покупателей.

«Был такой очень хороший человек, его сейчас уже нет в живых — это отец моего друга. Он много путешествовал и привозил всякие безделушки, — рассказал корреспонденту Сиб.фм автор объявления Роман Васильев. — Когда его не стало, мой друг предложил мне взять что-нибудь на память, и я взял эти очки. Откуда-то из заграницы он их привёз, говорил, что это копия настоящих очков Леннона. На них стоит 1961 или 1962-й год».

Продавец отметил, что рассматривает торг и готов снизить цену, если появится человек, действительно готовый приобрести редкость.

Напомним, в 2016 году фанаты Джона Леннона установили гигантские очки кумира на Алтае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
присоединяйтесь!
    