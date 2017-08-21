— В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок, в котором уже может быть записан данный случай.

— Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через пару минут или через пару часов.

Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными:

Копия очков британского музыканта и основателя The Beatles Джона Леннона появилась на новосибирском «Авито» — раритет стоит 100 тысяч рублей, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Очки как у Леннона за 100 тысяч рублей ещё ждут своего хозяина, хотя владелец раритета принял уже три звонка от заинтересовавшихся покупателей.

«Был такой очень хороший человек, его сейчас уже нет в живых — это отец моего друга. Он много путешествовал и привозил всякие безделушки, — рассказал корреспонденту Сиб.фм автор объявления Роман Васильев. — Когда его не стало, мой друг предложил мне взять что-нибудь на память, и я взял эти очки. Откуда-то из заграницы он их привёз, говорил, что это копия настоящих очков Леннона. На них стоит 1961 или 1962-й год».

Продавец отметил, что рассматривает торг и готов снизить цену, если появится человек, действительно готовый приобрести редкость.

Напомним, в 2016 году фанаты Джона Леннона установили гигантские очки кумира на Алтае.