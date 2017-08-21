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Date: Mon, 21 Aug 2017 12:25:48 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Mon, 29 May 2017 14:45:07 GMT
ETag: "118acb7-c84-550aabbb7b306"
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500 — Ошибка сервера
500 — Ошибка сервера
Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными:
— В кеше лежит испорченный файл. Обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl-R,
Ctrl-F5, Cmd-R).
— Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через
пару минут или через пару часов.
— В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок,
в котором уже может быть записан данный случай.
Спасибо за понимание и терпение.
Электропочта: mailbox@artlebedev.ru
© 1995–2017 Студия Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева
ру/Ководство (заметки о дизайне)
Parser (язык скриптования сайтов)
Theatre.ru (страницы московской театральной жизни)
Sokr.ru (словарь сокращений)
|
500 — Ошибка сервера
|
Вместо нормальной страницы мы показали вам эту ошибку. Причины могут быть разными:
— В кеше лежит испорченный файл. Обновите страницу с очисткой кеша (Ctrl-R, Ctrl-F5, Cmd-R).
— Сервер не справляется с наплывом посетителей. Зайдите сюда через пару минут или через пару часов.
— В коде допущена ошибка. Мы ее исправим после анализа списка ошибок, в котором уже может быть записан данный случай.
Спасибо за понимание и терпение.
Электропочта: mailbox@artlebedev.ru
© 1995–2017 Студия Артемия Лебедева
|
Студия Артемия Лебедева
ру/Ководство (заметки о дизайне)
Parser (язык скриптования сайтов)
Theatre.ru (страницы московской театральной жизни)
Sokr.ru (словарь сокращений)
Копия очков британского музыканта и основателя The Beatles Джона Леннона появилась на новосибирском «Авито» — раритет стоит 100 тысяч рублей, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».
Очки как у Леннона за 100 тысяч рублей ещё ждут своего хозяина, хотя владелец раритета принял уже три звонка от заинтересовавшихся покупателей.
«Был такой очень хороший человек, его сейчас уже нет в живых — это отец моего друга. Он много путешествовал и привозил всякие безделушки, — рассказал корреспонденту Сиб.фм автор объявления Роман Васильев. — Когда его не стало, мой друг предложил мне взять что-нибудь на память, и я взял эти очки. Откуда-то из заграницы он их привёз, говорил, что это копия настоящих очков Леннона. На них стоит 1961 или 1962-й год».
Продавец отметил, что рассматривает торг и готов снизить цену, если появится человек, действительно готовый приобрести редкость.
Напомним, в 2016 году фанаты Джона Леннона установили гигантские очки кумира на Алтае.