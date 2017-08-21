 

Жители Алтая испугались полосатых комаров

 21 августа, 17:05
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Жители Алтая испугались полосатых комаров
Фото с сайта piki-trip.ru

Жители Алтайского края заметили появление полосатых комаров в городе Бийске и в селе Целинном, узнал корреспондент Сиб.фм 21 августа из сообщения телеканала «Вести Алтай».

Чёрно-белые насекомые размером чуть больше обычных комаров. Они обитают, как правило, в лесной зоне и у водоёмов. По сообщению телеканала, местные жители забеспокоились о том, что подобные комары могут переносить различные заболевания, такие как лихорадка Денге или вирус Зика. Однако опасными для людей являются гораздо более крупные особи, чем те, что видели жители Бийска.

В Алтайском крае климат недостаточно тёплый для развития опасных вирусов. Но всё же доктор биологических наук Людмила Комарова считает, что полосатые комары прибыли из жарких стран.

«В Южной Америке, в Африке, в Бирме, Таиланде они встречаются широко, а у нас появились сравнительно недавно. Может быть, завезли, может, явное потепление климата. Яйца очень долго хранятся у них. Они вместе с яйцами могли с туристами перелететь. Яйца до нескольких месяцев могут сохранять свою жизнеспособность», — рассказала Людмила Комарова.

Напомним, что в июле 2017 года мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану неизвестную личинку.

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