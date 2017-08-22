 

800 энциклопедий по истории Сибири получат школы в Новосибирской области

 22 августа, 19:59
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800 энциклопедий по истории Сибири получат школы в Новосибирской области
Фото Данила Чурилова из архива Сиб.фм

Новосибирское издательство отправит 800 переизданных энциклопедий истории Сибири в трёх томах, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

Издательский дом «Наследие Сибири» выпустил более пяти тысяч энциклопедии истории Сибири в трёх томах. Книги будут переданы в школьные библиотеки сельских районов и часть новосибирских школ по соглашению с правительством Новосибирской области.

«Создавать высококачественный культурный продукт нерентабельно. Так и создавать умную, научную книгу и продать невозможно. Большинство книг мы дарим библиотекам, за семь лет тысячи книг на сумму более 1,5 млн рублей. Нас поддерживают бизнесмены, например Корней Гиберт оплатил издание книги „Создатели“ о 150 выдающихся людях региона», — поделился руководитель издательского дома «Историческое наследие Сибири» Николай Александров.

Писатели подготовили тираж пособий по духовно-нравственному воспитанию детей в школах, по замыслу авторов эти книги помогут учителям в воспитании моральных ориентиров.

«Программа духовно-нравственного воспитания молодёжи не предполагает общей для всех системы и обязательного курса, каждая школа вправе сама выбрать, с какими организациями сотрудничать. Пособия изданы для семейного чтения», — рассказал заминистра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, что сенатор Болтенко и новосибирские депутаты решили вернуть трудовое воспитание в школу.

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