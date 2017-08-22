 

Браконьеры и конокрады проложили новые скальные тропы на Алтае

 22 августа, 18:04
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Браконьеры и конокрады проложили новые скальные тропы на Алтае
Фотографии предоставлены пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF

Сотрудники Алтайского заповедника во время экспедиции обнаружили ранее неизвестные скальные тропы конокрадов и браконьеров в алтайской части Шапшальского хребта и выяснили, почему снежный барс не задерживается в этих местах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения WWF 22 августа.

Полевые работы на Шапшальском хребте проходили с 17 июля по 5 августа. В экспедиции приняли участие сотрудники Алтайского заповедника и региональной общественной организации «Аргали» при поддержке Алтае-Саянского отделения WWF и фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».

Учёным удалось выяснить, почему снежный барс не задерживается на Шапшальском хребте в Горном Алтае.

«Как мы и предполагали, Шапшальский хребет не является постоянным местообитанием снежного барса, хищники используют территорию как миграционный коридор, перемещаясь по скальным гривам, — пояснил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. — Это происходит потому, что условий для постоянного обитания ирбиса на Шапшале просто нет: кормовая база слабая, то есть копытных очень мало, а зимой высокий снеговой покров затрудняет возможность охотиться».

Специалисты обследовали западный макросклон Шапшальского хребта в надежде, что ирбис появляется здесь если не постоянно, то хотя бы в течение летнего сезона. Ожидаемые находки поскрёбов ирбиса были сделаны в южной части хребта, а ближе к средней части учёные обнаружили оставленный на глине след молодой особи снежного барса. В этих местах учёные поставили фотоловушки. Съёмку проверят в конце сентября — начале октября.

«На Шапшальском хребте мы обнаружили конные тропы браконьеров и конокрадов, которые часто промышляют в этих местах, — рассказал научный сотрудник Алтайского заповедника и эксперт WWF по снежному барсу Сергей Спицын. — Тропы на каменистых россыпях еле заметны, но нарушителям они хорошо известны, а чтобы не сбиться с пути, они сооружают по дороге пирамидки из камней. Мы буквально натыкались на конные трассы на перевалах и прослеживали ход тропы в обратном направлении, картировали тропы, обнаружили и браконьерские станы, и места охоты нарушителей. Вся оперативная информация передана инспекторам Алтайского заповедника».

Кроме того, во время экспедиции сотрудники Алтайского заповедника протестировали новую уникальную методику мониторинга ирбиса, разработанную в 2017 году экспертами WWF России в сотрудничестве со специалистами из США. После полевой апробации этой методикой смогут широко пользоваться все специалисты и организации, которые занимаюются сбором материала, подсчётом численности и анализом данных по ирбису.

Отмечается, что единый подход и достоверные данные о снежном барсе помогут специалистам разработать эффективные меры охраны редкого хищника.

Напомним, в августе экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае.

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