 

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

 22 августа, 08:59
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Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

В центре Новосибирска местная жительница Ксения Сухоруких организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну — одиночный пикет девушка приурочила к дате — Дню флага РФ, передаёт корреспондент Сиб.фм 22 августа с места событий.

22 августа в 8:45 на площадь Ленина вышла 28-летняя Ксения Сухоруких в «окровавленной» сорочке (вместо крови использовалась краска — прим. Сиб.фм) и с флагом. Друг помог приковать её к памятнику Ленину.

«Основная идея — показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью, — рассказала о своём перформансе Ксения Сухоруких корреспонденту Сиб.фм. — Ночнушка символизирует спящую Россию. Завязанный рот — это цензура. Цепи — это безысходность».

На себя и на цепь она прикрепила картонные таблички с надписями «я умираю», «полиция», «страх», «коррупция» и «цензура».

Ксения Сухоруких учится заочно на учителя английского языка, параллельно работает организатором мероприятий.

«Я получаю сущие копейки, которых едва хватает на оплату учёбы и жизнь, — поделилась она. — Еле свожу концы с концами. Больше половины нашей страны пребывают за чертой бедности. Никто ничего не делает, чтобы что-то изменить. А тем временем выходят новые законы, налоги повышаются... В нашей стране происходят несправедливые и неправильные вещи, от которых страдает народ. А мы молчим».

Идея приковать себя в центре города возникла недавно. Готовясь к одиночному пикету, девушка морально готовилась к тому, что её может задержать полиция, а окружающие осудят или высмеют. Ни к каким политическим и оппозиционным движениям Сухоруких не относится, как отметила она сама.

«Основная цель этого перформанса заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности на проблемы, которые создаются внутри нашей страны и общества в целом, — пояснила Ксения Сухоруких.

— Не успев стать правовым государством и создать правовое общество, мы превратились в полицейское государство.

Возвращаемся в то время, когда не было гласности, и действующая власть не вела открытый диалог с народом. Мы возвращаемся в 80-е, а то и дальше. Уходили от тоталитарного режима, а вышло, что вся власть отождествляется силовыми структурами. У нас централизованная власть! Там! В Москве! Но есть и мы... Маленькие города, области и умирающие от нищеты окраины. Мы люди! Мы ходим жить достойно, быть защищены от беззакония конституцией! Есть я! „Шум в холодильнике — тоже я !“»

Напомним, в январе 2012 года полиция задержала участников перформанса возле приёмной Путина в Новосибирске — акция называлась «Поклонение холопов».

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