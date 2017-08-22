 

Грозы стали причиной масштабных пожаров в Иркутской области

 22 августа, 15:36
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Грозы стали причиной масштабных пожаров в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress

В трёх районах Иркутской области был локализован очаг возгорания площадью 85 гектаров, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения пресс-службы правительства Иркутской области.

Главной причиной возникновения пожаров стали грозы — огонь распространился в Катангском, Нижнеилимском и Жигаловском районах. Площадь повреждения лесной местности на 22 августа составило 5,5 тысячи гектаров, а в жилой местности — около 8 787 га.

Инспекторами лесной охраны выявлено 1 061 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сотрудниками полиции наложено 1 298 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 20,8 млн рублей.

Инспекторами государственного пожарного надзора составлен протокол за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населённых пунктов и садоводств. Всего за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 30 должностных лиц, а также 677 граждан на общую сумму 2,3 млн рублей, возбуждено 325 административных расследований.

В Иркутской области задействованы силы МЧС в составе 84 человек, в том числе 28 пожарных-десантников, а также 13 единиц наземной техники. Работу в воздухе осуществлял вертолёт Ми-8.

Напомним, что в апреле 2015 года в Забайкалье из-за пожаров сгорело 153 дома, следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников.

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