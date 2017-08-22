Инспектор стройнадзора в Красноярске арестован по обвинению во взятках квартирами

Государственный инспектор надзора за долевым строительством в Красноярске арестован по обвинению во взятках тремя квартирами, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения регионального следкома.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам ФСБ. По предварительной версии следствия, жертвой взяточника стал генеральный директор одной из строительных организаций города. Инспектор стройнадзора предложил ему посодействовать в прекращении полицейской проверки, начатой в отношении того после неисполнения фирмой своих обязательств по договорам долевого участия.

Взамен инспектор потребовал оформить на него две однокомнатные квартиры и передать ему 2,5 млн рублей наличностью. Руководитель предприятия согласился на эти условия и оформил на знакомую госинспектора две квартиры. Одновременно с этим сотрудниками полиции в отношении главы фирмы было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

Когда строитель поинтересовался у инспектора, почему он не выполнил свои обещания, тот ответил, что якобы оказал ему помощь в переквалификации уголовного дела с более тяжкой статьи на менее тяжкую, и в итоге потребовал передать ему 2,5 млн рублей, как они договаривались ранее. Директор стройфирмы понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. В момент передачи денег государственный инспектор был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования этого уголовного дела была установлена причастность инспектора к ещё одной взятке: в 2015 году он получил квартиру стоимостью 1,8 млн рублей за отказ привлечь к административной ответственности компанию-нарушителя. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

Напомним, в начале августа стало известно, что руководитель управления ФСИН по Кемеровской области подозревается в крупной взятке в виде дома.