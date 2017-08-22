Иркутский пенсионер устроил стрельбу в доме престарелых

Один из обитателей дома престарелых в Иркутске пытался застрелить директора учреждения, а затем выстрелил в себя и скончался от полученного ранения, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл 18 августа днём. Из окна первого этажа 75-летний инвалид произвёл выстрел из самодельного оружия сторону директора дома престарелых. Пуля пролетела мимо, директор не пострадал. На место происшествия прибыли полицейские, однако пенсионер отказался открыть им дверь комнаты. Затем в помещении раздался выстрел, дверь взломали и обнаружили находившегося там инвалида с огнестрельным ранением. Он был госпитализирован, но затем скончался в больнице.

По факту стрельбы и гибели инвалида следственными органами проводится проверка. Как уточняет телерадиокомпания «АС Байкал ТВ», уже известно, что погибший жил в комнате один, злоупотреблял алкоголем и принимал сильное обезболивающее, к тому же имел конфликты с дирекцией дома престарелых и жаловался на режим содержания.

Напомним, в мае 67-летний пенсионер из Кемерова был задержан после того, как из переделанного под боевой стартового пистолета выстрелил в 14-летнюю девочку, досаждавшую ему стуком в дверь.