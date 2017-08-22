 

Кузбасские полицейские попросили местных жителей о помощи в поиске разорителей могил

 22 августа, 11:56
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Кузбасские полицейские попросили местных жителей о помощи в поиске разорителей могил
Фото с сайта cemeterys.ru

Полицейские в Кузбассе ищут местных жителей, которые подозреваются в том, что они снимали металлические элементы с могил на одном из городских кладбищ и сдавали в пункт приёма металлолома, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть отдела полиции в городе Кемерове поступило сообщение от директора кладбища, расположенного на территории микрорайона Южный. Мужчина рассказал, что родственники усопших стали сообщать ему о пропаже металлических памятников и металлических обрамлений с мест захоронений.

Сотрудники полиции проверили пункты приёма металлов. На территории одного из них среди груды металла нашлись памятники и надгробия.

«Полицейские проверили документацию организации и выяснили, что имущество принималось с нарушениями: согласно закону, отходы небытового характера должны приниматься только от собственников либо по доверенности от собственников. Однако данные металлические изделия были приняты в пункт без каких-либо подтверждающих документов», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили на владельца пункта приёма металла протокол по статье 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения»). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 100 тысяч рублей.

Полицейские подозревают двух жителей Заводского района города Кемерова 1994 и 1991 годов рождения.

Напомним, что в апреле десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области.

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