Кузбасский актёр сыграл в российском триллере про Гоголя

Уроженец Кузбасса Евгений Сытый сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Гоголь. Начало», сообщил 22 августа корреспонденту Сиб.фм актёр.

Выходец из Кузбасса Евгений Сытый в фильме «Гоголь. Начало» исполнил роль петербургского следователя по имени Яким. На съёмочной площадке партнёрами Сытого стали Олег Меньшиков, Павел Деревянко и Евгений Стычкин.

Роль самого Николая Васильевича исполнил Александр Петров, с которым Евгений Сытый уже пересекался на съёмочной площадке сериала «Вы все меня бесите».

В прокат фильм выйдет 31 августа. За ним последуют ещё три части: «Гоголь. Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть».

Евгений Сытый родился 23 мая 1969 года в городе Белово, в семье шахтёра. Среди известных киноработ актёра — фильмы «Коктебель», «Жить», и сериал «Вы все меня бесите». На данный момент Евгений Сытый является актёром МХТ.

Напомним, в конце июля стало известно, что «прапорщик Шматко» Алексей Маклаков приедет на съёмки детского фильма в Новосибирск.