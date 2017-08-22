Мальчик выпал из окна третьего этажа из-за москитной сетки в Томске

В Томске восьмилетний мальчик упал из окна с высоты третьего этажа, опершись на москитную сетку — его увезли в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Происшествие случилось днём 21 августа в Советском районе Томска. Мальчик находился дома вместе со старшей сестрой. Окно было открыто. Ребёнок встал на подоконник и опёрся о москитную сетку, которая не выдержала его веса.

После падения с высоты третьего этажа мальчик получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали в больницу.

Следователи проводят проверку по факту падения ребёнка, выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении отца шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб — мужчина в этот момент спал.