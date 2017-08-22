Новосибирские учёные применили бактериофаги для больных с синдромом диабетической стопы

Учёные в Новосибирске разрабатывают терапевтические препараты бактериофагов нового поколения, которые могут стать альтернативой антибиотикам; в частных случаях с их помощью удаётся уберечь больных с синдромом диабетической стопы от ампутации, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

В 2015 году обнаружена бактерия, устойчивая к самому сильному антибиотику — колистину. В сентябре 2016 года в США официально зарегистрирован первый случай смерти от супербактерии, которая устойчива ко всем видам антибиотиков.

В связи с этим очень привлекательно использовать не антибиотики, а бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии, но не заражают клетки человека. За счёт высокой специфичности большинство бактериофагов узнаёт только определённые штаммы бактерий. Как только плотность патогенных бактерий-хозяев уменьшается, бактериофаги спокойно и безболезненно для иммунной системы уходят из организма.

«В нашем институте ведётся работа по созданию терапевтических препаратов бактериофагов нового поколения. Можно разделить её на несколько этапов: выделение и характеризация оригинальных бактериофагов, создание на их основе моноспецифических (против конкретной бактерии) и полиспецифических коктейлей. Также совместно с клиницистами новосибирского Центра новых медицинских технологий мы разрабатываем способы применения этих препаратов», — рассказала заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова.

Доказать эффективность бактериофагов учёным удалось благодаря работе с пациентами, страдающими синдромом диабетической стопы. Стандартная консервативная терапия этой патологии даёт положительный эффект меньше чем у половины больных. Как правило, на первых этапах пациентов лечат мазями и антибиотиками. А когда человек попадает к хирургам, одна или несколько бактерий, которыми инфицирована рана, уже имеет устойчивость к большинству антибиотиков. Эти больные идут на ампутацию.

«Мы описали истории 34 пациентов, у которых был синдром диабетической стопы и консервативное лечение не помогало. У 31 из них инфекция действительно была вызвана антибиотикорезистентными бактериями», — рассказывает Нина Тикунова.

Также у новосибирских учёных был положительный опыт при лечении заболеваний органов дыхания, сложных генитальных инфекций, инфекций желудочно-кишечного тракта, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями.

Исследователи уверены, что хорошие препараты на основе бактериофагов появятся в продаже к 2025 году.

Напомним, что в марте 2017 года томские химики научились убивать любые бактерии, разогревая золотые звёздчатые наночастицы лазером, этот способ безопаснее антибактериального кварцевания больниц.