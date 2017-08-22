Омский полицейский попал под следствие за вылов 154 стерлядок

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области за незаконную ловлю 154 стерлядок, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения регионального управления СКР.

В июле 2017 года во время рыбалки на Иртыше подозреваемый выловил 154 стерляди, используя запрещённую сплавную сеть из лески. Стерлядь занесена в Красную книгу РФ и запрещена к добыче. Такой улов нанёс государству ущерб в размере 64,5 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

Полиция проводит в отношении своего сотрудника служебную проверку, и в случае доказательства вины он будет уволен из органов, а его непосредственный руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности. На данный момент известно, что во время совершения преступления полицейский находился в отпуске.

Напомним, что 17 августа полицейские Алтайского края задержали молодого человека за кражу белого гриба.