 

Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента

 22 августа, 16:20
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Письмо против мэра города в Новосибирской области ушло в приёмную президента
Фото с сайта globallookpress.com

Депутат горсовета города Барабинска в Новосибирской области Константин Терещенко объявил о прекращении сбора подписей против мэра города — письмо передано президенту и главе областного правительства, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения депутата на странице в соцсети Facebook.

Жители Барабинска добиваются смены администрации города путём сбора подписей против действующего мэра.

Согласно уставу, чтобы отправить в отставку главу города, нужно два года подряд поставить неудовлетворительную оценку его работе. Депутаты на последней сессии совета депутатов поставили Овсянникову в целом удовлетворительную оценку. «Неуд» мэру Барабинска поставил Терещенко и ещё четыре депутата — этого недостаточно для принятия решения.

«Жители Барабинска закончили тихий протест/сбор подписей за отставку администрации Барабинска (2 800 человек из 24 000 избирателей)», — написал Константин Терещенко на своей странице в соцсети Facebook.

В письме, под которым подписались свыше 10 % избирателей, содержится разбор эффективности работы городской администрации по основным направлениям: строительство, земля, кадровый вопрос, дороги, мусорная проблема, водоснабжение и водоотведение. Кроме того, авторы письма утверждают, что действующая администрация не выходит на диалог с населением города.

По словам Терещенко, письмо уже получено в приёмной президента Путина, а также копии письма получили новосибирский губернатор Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Напомним, в июле глава Барабинска Максим Овсянников заявил в прокуратуру на депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко, собирающего подписи за его отставку.

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