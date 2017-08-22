Путин рассказал врио губернатора Томской области о живущей в аварийном доме женщине

Президент Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным рассказал тому о жительнице региона, которая с 2008 года проживает в аварийном доме и не может получить новую квартиру, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из стенограммы встречи, опубликованной на официальном сайте Кремля.

В начале встречи Жвачкин проинформировал президента о социально-экономической ситуации в Томской области, рассказал о достижениях в вузовском образовании, в науке и в нефтедобывающей отрасли. Среди прочего он сообщил, что область готовит обращение о придании федерального статуса сразу нескольким томским университетам, а также о программе обеспечения чистой питьевой водой 300 населённых пунктов региона.

По окончанию доклада президент отметил, что «в целом регион развивается достаточно интенсивно», и поинтересовался у Жвачкина, есть ли у него планы принять участие в выборах губернатора, которые намечены на 10 сентября. Жвачкин ответил утвердительно, после чего Путин передал ему папку с вопросами, которые в июне поступили на «прямую линию» президента и касались проблем Томской области.

«Сами увидите, о чём идёт речь. На что я обратил внимание: на Томском заводе измерительной аппаратуры были задержки по заработной плате. Это текущие вещи, те, которые на нас лежат. Ветхое жильё, другие текущие вопросы, их много, тем не менее на один из вопросов хочу особо обратить внимание. „Ещё в 2008 году, — женщина пишет, — обращалась по поводу аварийного состояния дома. Обещали квартиру через год, но до сих пор жду“. Я вас прошу разобраться с этим конкретным случаем, разобраться и мне доложить», — обратился к Жвачкину глава государства.



Напомним, в конце июня избирательная комиссия Томской области завершила приём документов от кандидатов на пост губернатора, муниципальный фильтр сумели преодолеть только четверо, в том числе единоросс Сергей Жвачкин.