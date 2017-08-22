 

Роспотребнадзор оштрафовал магазин одежды в Красноярске за токсичные рубашки

 22 августа, 15:14
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Роспотребнадзор оштрафовал магазин одежды в Красноярске за токсичные рубашки
Фото с сайта cutur.ru

В Красноярске Роспотребнадзор оштрафовал на 300 тысяч рублей магазин одежды в одном из торговых центров города, который продавал токсичные рубашки, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения пресс-службы ведомства.

Роспотребнадзор провёл проверку и выяснил, что магазин продавал рубашки, у которых был повышен индекс токсичности. Для проверки специалисты взяли мужскую рубашку из магазина «Henderson».

«Индекс токсичности определяет уровень миграции химических веществ. Воздействие ряда химических веществ, содержащихся в одежде, на кожу человека повышает риск аллергического дерматита», — говорится в сообщении.

За нарушения ведомство привлекло магазин к административной ответственности по части 2 статье 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов») и оштрафовало юридическое лицо на 300 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2017 года специалисты Роспотребнадзора провели проверку столовой правительства Республики Алтай после жалобы посетителя на антисанитарию и закрыли её на месяц.

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