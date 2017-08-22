 

Синоптики сообщили, когда в Новосибирске улучшится погода

 22 августа, 16:34
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Синоптики сообщили, когда в Новосибирске улучшится погода
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области на этой неделе заметно потеплеет, через пару дней дожди прекратятся, а температура воздуха повысится, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра 22 августа.

По информации гидрометцентра, 23 августа в Новосибирской области дневная температура воздуха составит +21...+26 °С. С 24 по 25 августа температура воздуха повысится до +24...+29 °С.

«Ждём улучшения погоды, — сказал Ренад Ягудин. — Идёт рост атмосферного давления, перестройка атмосферной циркуляции на антициклонический тип. Пока идут небольшие волновые возмущения ещё в ближайшие сутки».

Ягудин отметил, что в ближайшие два дня дожди с грозами по области ещё вероятны. Но 24-25 августа должна произойти полная перестройка давления на высокий уровень, что приведёт к усиленному поступлению тёплых воздушных масс из районов Среднего Урала и европейской части России.

«Температурный фон будет повышаться, — добавил Ягудин. — Есть шанс, что летнее тепло к нам вернётся. Пока сложно сказать, что будет дальше. Но можем предположить, что на грядущие выходные дни тёплая погода сохранится».

Напомним, в июле синоптики допускали, что в третьей декаде августа в Новосибирской области возможны заморозки.

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