Синоптики сообщили, когда в Новосибирске улучшится погода
22 августа, 16:34
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В Новосибирской области на этой неделе заметно потеплеет, через пару дней дожди прекратятся, а температура воздуха повысится, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра 22 августа.
По информации гидрометцентра, 23 августа в Новосибирской области дневная температура воздуха составит +21...+26 °С. С 24 по 25 августа температура воздуха повысится до +24...+29 °С.
«Ждём улучшения погоды, — сказал Ренад Ягудин. — Идёт рост атмосферного давления, перестройка атмосферной циркуляции на антициклонический тип. Пока идут небольшие волновые возмущения ещё в ближайшие сутки».
Ягудин отметил, что в ближайшие два дня дожди с грозами по области ещё вероятны. Но 24-25 августа должна произойти полная перестройка давления на высокий уровень, что приведёт к усиленному поступлению тёплых воздушных масс из районов Среднего Урала и европейской части России.
«Температурный фон будет повышаться, — добавил Ягудин. — Есть шанс, что летнее тепло к нам вернётся. Пока сложно сказать, что будет дальше. Но можем предположить, что на грядущие выходные дни тёплая погода сохранится».
Напомним, в июле синоптики допускали, что в третьей декаде августа в Новосибирской области возможны заморозки.