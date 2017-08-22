 

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

 22 августа, 10:06
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Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи и полиции, передаёт корреспондент Сиб.фм 22 августа с места событий.

22 августа в 8:45 на площади Ленина 28-летняя Ксения Сухоруких организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке (вместо крови использовалась краска — прим. Сиб.фм), закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну — одиночный пикет девушка приурочила к дате — Дню государственного флага РФ.

«Основная идея — показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью, — рассказала о своём перформансе Ксения Сухоруких корреспонденту Сиб.фм. — Ночнушка символизирует спящую Россию. Завязанный рот — это цензура. Цепи — безысходность».

Привлечь внимание общественности девушке удалось. Около десятка полицейских собрались под памятником. Основным их занятием было отгонять от постамента журналистов и фоторепортёров. Полицейские и сотрудники мэрии снимали инцидент на видео.

К девушке поднялся человек в штатском — он накрыл её курткой, поскольку на улице было довольно прохладно. Также он обнаружил, что ключей от замка нет и цепь придётся пилить.

Вскоре приехала скорая помощь и спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы. Спасатели распилили болгаркой цепь, аккуратно спустили девушку по лестнице с памятника. Около 10 минут с ней разговаривал человек в штатском. Затем девушку передали врачам скорой помощи.

Ни к каким политическим и оппозиционным движениям Ксения Сухоруких себя не относит. Она учится на учителя английского языка и работает организатором мероприятий.

«Основная цель этого перформанса заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности на проблемы, которые создаются внутри нашей страны и общества в целом, — пояснила Сухоруких. — Не успев стать правовым государством и создать правовое общество, мы превратились в полицейское государство».

Также девушка обратила внимание на то, что больше половины страны пребывает за чертой бедности, но при этом никто ничего не делает для изменения ситуации. «Нельзя молчать!» — заключила она.

Напомним, в апреле 2012 года в Новосибирске прошёл перформанс «Молот ведьм» в поддержку находящихся в тот момент под арестом участниц панк-группы Pussy Riot.

Дополнение: Как стало известно после публикации новости, вслед за тем, как Ксению Сухоруких осмотрели врачи скорой помощи, полицейские увезли девушку в Центральное РОВД Новосибирска. Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.

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