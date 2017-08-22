Спасатели эвакуировали жителей дома в центре Новосибирска из-за горящего подвала

Жители дома в центре Новосибирска обратились к спасателям с жалобой на сильное задымление в подъезде — пожарные обнаружили возгорание в подвале дома, передаёт 22 августа корреспондент Сиб.фм с места событий.

Инцидент произошёл утром 22 августа около 11:00, загорелся подвал углового дома № 2 по улице Фрунзе (дом № 32 по улице Советская). Жители третьего подъезда покинули свои квартиры из-за сильного задымления и запаха гари.

На месте работали семь единиц техники и 27 человек личного состава подразделения МСЧ. Пожар был локализован к 11:04.

Как рассказали сотрудники МЧС, горели две деревянные кладовые в подвале под третьим подъездом, площадь возгорания составила 12 м². Эвакуированы 18 человек, в том числе малолетний ребёнок и двое пожилых людей. Никто не пострадал.

Напомним, 21 августа пожарные спасли засыпанного песком и щебнем мужчину в Новосибирской области.