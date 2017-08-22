Суд признал незаконным списание денег со счёта полного тёзки новосибирского должника

Уроженец Ростова-на-Дону оказался полным тёзкой должника из Новосибирска и поплатился за это деньгами — Новосибирский областной суд защитил права мужчины, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского областного суда.

Полный тёзка новосибирского должника из Ростова-на-Дону обратился в суд, когда приставы арестовали денежные средства на его счёте.

Денежные средства были списаны со счёта, открытого мужчиной для погашения кредита, на основании постановлений судебных приставов-исполнителей УФССП России по Новосибирской области. Мужчина был вынужден обратиться в суд, чтобы признать действия приставов незаконными и вернуть взысканные денежные средства.

Суд частично удовлетворил иску истца и признал действия судебного пристава-исполнителя незаконными.

УФССП России по Новосибирской области подала аппеляцию на решение Куйбышевского районного суда, так как на момент списания средств судебный пристав-исполнитель был уверен в том, что истец является должником.

«В обоснование апелляционной жалобы указано, что в связи со спецификой программных средств межведомственного электронного документооборота, судебный пристав-исполнитель лишён возможности получить дополнительную информацию, позволяющую более полно идентифицировать должника», — сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

Однако 8 августа судебная коллегия по административным делам Новосибирского областного оставила решение коллег из Куйбышева без изменения.

Напомним, в августе стало известно, что банк заплатит 100 тысяч рублей за sms-сообщение жителю Барнаула.