Томские учёные найдут указывающие на риск сердечной недостаточности маркеры

В Томске учёные разработают метод диагностики для прогнозирования развития сердечной недостаточности у пациентов, переживших инфаркт миокарда, узнал корреспондент Сиб.фм 22 августа из сообщения инновационного портала Томской области.

Учёные НИИ кардиологии, Томского НИМЦ и Томского государственного университета разработают новый метод диагностики. По сообщению пресс-службы, не существует эффективного способа прогнозирования постинфарктной сердечной недостаточности.

Томские учёные предлагают использовать для этого маркеры сердечных клеток — макрофагов. Они получили первые данные, свидетельствующие об их возможной роли в развитие сердечной недостаточности у пациентов с инфарктом миокарда.

«Если мы определим маркеры сердечных макрофагов и их сочетания, которые могли бы указать на прогноз по развитию сердечной недостаточности, можно будет спланировать дальнейшее наблюдение пациентов и при необходимости вовремя скорректировать лечение. Помимо этого, нас интересует возможность использования сердечных макрофагов в качестве клеток для таргетной терапии», — сообщила врач-кардиолог НИИ кардиологии и младший научный сотрудник ТГУ Александра Гомбожапова.

За два года учёные планируют завершить исследовательский этап проекта и выявить, какие маркеры сердечных макрофагов и какие фенотипы этих клеток могут помочь в прогнозировании течения постинфарктной сердечной недостаточности.

«Сейчас мы исследуем образцы ткани сердца пациентов, которые погибли в результате инфаркта, — рассказала Лександра Гомбожапова. — Отобраны случаи, когда инфаркт произошёл вследствие самых частых причин — атеросклероза и тромбоза. Главное, что мы получили на начальном этапе: исследуемые нами маркеры в сердечных макрофагах есть, и при помощи них можно отслеживать клеточную динамику в процессе развития заболевания. Далее мы планируем найти корреляции между клеточным составом и развитием сердечной недостаточности, выявить наиболее неблагоприятные сочетания биомаркеров макрофагов».

Результатом исследований должен стать запатентованный метод определения неблагоприятного ремоделирования сердца, который можно будет применять в научно-исследовательских лабораториях и медицинских учреждениях.

Напомним, что в августе 2017 года новосибирские кардиохирурги установили девушке с ножевым ранением два механических сердца.