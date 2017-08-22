Замерзающие отец с сыном дождались спасателей на озере Чаны в Новосибирской области

Новосибирские спасатели пришли на выручку двум рыбакам, застрявшим посреди самого большого озера в Западной Сибири, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

21 августа сотрудники МЧС вышли в рейд на озеро Чаны в рамках акции «Вода — безопасная территория»; в двух километрах от острова Редкий инспекторы обнаружили лодку на якоре с двумя замерзающими людьми.

Сотрудники МЧС выяснили, что отец с сыном вышли порыбачить. Вскоре двигатель их моторной лодки пришёл в негодность. Неприятностям рыбаков сопутствовала неблагоприятная погода: сильный ветер и дождь. Рыбаки встали на якорь и ждали помощи, за время ожидания они промокли и замёрзли.

Инспекторы отбуксировали лодку к пристани посёлка Шаитик. Из-за высоких волн катер спасателей был вынужден двигаться медленно, на спасательную операцию ушло 40 минут.

«Мужчины поблагодарили нас за оказанную помощь. Ведь сами в такую непогоду, при таком сильном ветре они до берега бы не добрались», — цитирует пресс-служба участника спасательной операции, инспектора Александра Мальцева.

Напомним, в августе полицейский спас детей с унесённого течением плота в Красноярском крае.