Житель Алтая украл телевизор и уснул в обворованной квартире

Мужчина унёс в ломбард телевизор из квартиры своей знакомой в Новоалтайске, а потом вернулся пьяный и уснул, узнал 22 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл днём 19 августа в Новоалтайске. Местная жительница вернулась домой и обнаружила, что из дома пропал телевизор, а в её квартире спит знакомый. Мужчина неоднократно бывал в гостях и знал, что в этот день хозяев квартиры не будет дома.

Правоохранители задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в краже. Телевизор был обнаружен в ближайшем ломбарде, мужчина успел его заложить, а деньги пропить. Также полицейские нашли инструменты, с помощью которых подозреваемый взломал замок двери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на срок пять лет.

Напомним, в августе вооружённые шариковой ручкой мужчины ограбили сауну в Новосибирске.