 

2ГИС выпустил путеводители по трём сибирским городам

 23 августа, 16:17
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2ГИС выпустил путеводители по трём сибирским городам
Фото с сайта globallookpress.com

Путеводители по Томску, Омску и Иркутску появились в мобильном приложении и на сайте 2ГИС, узнал 23 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании.

Команда компании 2ГИС совместно с экспертами из городов собрала сведения о достопримечательностях Омска, Томска и Иркутска.

Теперь карты 2ГИС содержат подборки главных достопримечательностей, лучших баров, клубов, заведений общепита, театров и музеев. Кроме того, путешественникам подскажут, что привезти из каждого города в качестве сувенира, и предложат обзорные маршруты.

«В путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам», — рассказал менеджер продукта компании 2ГИС Михаил Мельников.

В путеводитель по Иркутску попали заведения с лучшими позами и супом-бухлером, а также ближайшие к городу места на Байкале. В Омске разработчики проложили маршрут по следам адмирала Колчака. А в Томске отыскали главные образцы томской архитектуры и самые странные и забавные памятники.

Напомним, в июле в 2ГИС появился путеводитель по Новосибирску.

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