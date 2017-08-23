Чиновники предложили закрыть программу защиты Байкала из-за невыполнения

Минэкономразвития РФ предлагает досрочно закрыть федеральную целевую программу по охране озера Байкал по причине невыполнения намеченных целей, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из публикации газеты «Известия».

Со ссылкой на доклад, направленный в правительство страны, издание сообщает: несмотря на то, что программа действует с 2012 года, до сих пор на Байкале «фактически не осуществлена ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО „Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат“».

В то же время согласно паспорту программы, рассчитанной до 2020 года, её основными задачами являются сокращение поступлений в озеро загрязнённых сточных вод до 68,4 % относительно объемов 2010 года, реабилитация 78,3 % Байкальской природной территории, подвергшейся высокому загрязнению, увеличение запасов ценных видов рыб на 43,6 %, сохранение растений и животных, занесённых в Красную книгу.

В пресс-службе Минприроды сообщили, что изначально объём программы планировался в размере 58 млрд рублей, однако в итоге был сокращён до 26 млрд рублей. Это произошло из-за слабой активности регионов в подготовке документации для строительства очистных сооружений, полигонов и мусоросортировочных станций. Природное министерство в связи с этим предлагает восстановить прежние объёмы финансирования и продлить программу до 2025 года.

Напомним, на то, что накопленные отходы закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината продолжают отравлять воду Байкала и питающих его рек, обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время визита на озеро в начале августа.