 

ФСБ пресекла попытку выкупить у полицейского контрабандный янтарь в Новосибирске

 23 августа, 15:27
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ФСБ пресекла попытку выкупить у полицейского контрабандный янтарь в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

ФСБ задержала в Новосибирске двух граждан, подозреваемых в том, что они пытались за взятку в 1,5 млн рублей выкупить у сотрудника правоохранительных органов изъятую ранее контрабандную партию янтаря, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Один из двух задержанных является гражданином иностранного государства — какого, не уточняется. Взятка, по данным следствия, была предназначена сотруднику Управления на транспорте МВД по СФО. Полицейский должен был похитить 290 килограммов янтаря, хранящихся в качестве вещественных доказательств по уголовному делу о контрабанде.

Струдник транспортной полиции передал информацию об этом предложении в ФСБ и под контролем контрразведчиков получил от подозреваемых часть ранее оговорённой суммы взятки в размере 750 тысяч рублей. Сразу же после передачи денег двое инициаторов преступной сделки были задержаны. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи — 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Забайкальском крае по обвинению во взятках на миллион рублей был задержан главный государственный таможенный инспектор.

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