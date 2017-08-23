Делегация японцев примет участие в томском чемпионате по спортивному сбору мусора

Томская область проведёт в сентябре чемпионат по спортивному сбору мусора, в котором в качестве судей примет участие делегация из Японии, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения администрации региона.

Впервые чемпионат по сбору мусора на скорость прошёл в Томске в июне 2016 года в рамках экологической недели и стал первым подобным мероприятием в России. Тогда его участниками стали 11 команд, собравшие за час более полутора тонн мусора. В этом году планируется участие уже 20 команд. Японская делегация примет участие в соревновании, поскольку оно включено в программу мероприятий Года Японии в России. Заодно чемпионат приурочен и к объявленному в РФ Году экологии.

Чемпионат пройдёт в два этапа: 9 сентября около томского стадиона «Буревестник» будут соревноваться команды учреждений образования, 16 сентября эстафету подхватят предприятия, сотрудники которых будут состязаться в сборе мусора на скорость на террасах городского Лагерного сада. Победителем соревнований станет команда, набравшая наибольшее количество баллов, при этом сбор мусора без сортировки приносит меньше баллов, нежели раздельный сбор.

В жюри чемпионата помимо японцев войдут представители организаций, занятых в сфере обращения с отходами, сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Напомним, в начале августа судебные приставы вывезли из квартиры жителя Томска четыре грузовика мусора, который он копил пять лет.