Новосибирская начальница ФМС пойдёт под суд за фиктивную прописку мигрантов

Начальник отдела УФМС в Новосибирске выдавала мигрантам недействительные свидетельства о регистрации за различные услуги со стороны посредников, узнал 23 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Чиновница из Новосибирска обеспечила 88 мигрантов фиктивными свидетельствами о регистрации.

Следствие установило, что начальник отдела УФМС в Октябрьском районе Новосибирска в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года обеспечивала мигрантов, не собравших необходимого пакета документов, фиктивными свидетельствами о регистрации. Женщина работала через посредников, которые взамен оказывали ей «различные услуги материального и нематериального характера». Кроме того, некоторые из услуг были в пользу возглавляемого ею отдела.

Чтобы скрыть преступление, начальница не вносила в журналы и электронные базы данные о якобы зарегистрированных гражданах. Фальсификацию выявила прокурорская проверка.

Заместитель прокурора утвердил в отношении бывшей начальницы обвинительное заключение, ей инкриминируется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком четыре года.

Напомним, в мае несовершеннолетняя подделала около 30 больничных в Новосибирске.