Новосибирская мэрия закупит 2,5 км туалетной бумаги и три тысячи драже поливитаминов на случай ЧС

Власти Новосибирска объявили тендер на пополнение резервов на случай чрезвычайной ситуации, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения на сайте мэрии.

Из постановления следует, что будет закуплено 650 килограммов белого хлеба, 900 килограммов картофеля, 650 литров молока, более 30 тысяч табачных изделий, 25 тысяч метров туалетной бумаги, 45 килограммов зубной пасты и 3 тысячи штук драже поливитаминов.

Количество продовольственных товаров и одежды рассчитано так, чтобы в течение пяти дней обеспечить до 500 пострадавших и до 100 спасателей.

Также будут закуплены различные строительные материалы, 500 комплектов постельных принадлежностей, 500 раскладушек, 10 палаток с обогревателями и другие необходимые в случае ЧС предметы.

Напомним, что в мае мэрия Красноярска опубликовала информацию о проведении аукциона на покупку туалетной бумаги и бумажных полотенец на 100 тысяч рублей, причём предполагаемая стоимость туалетной бумаги составила 150 рублей за рулон.