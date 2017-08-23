Новосибирская полиция начала розыск виновных в поджоге дома в Первомайском районе

Фото из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога крыши десятиэтажки в Новосибирске — накануне жильцы дома перекрыли проезжую часть с целью привлечь внимание местных властей, узнал 23 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные установили причину пожара, из-за которого дом № 70 по улице Героев Революции остался без крыши: дом подожгли. Полиция ищет виновных в поджоге.

«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога“), личности причастных устанавливаются», — сообщил корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков.

Пожар произошёл утром 16 августа, пожар повредил двухуровневую квартиру на верхних этажах, мансарду и крышу. 18 августа жители верхних этажей оставшегося без крыши дома вышли под дождём на проезжую часть с плакатами «Спасите дом», «Срочно помогите». Таким образом они хотели привлечь внимание муниципалитета к своей проблеме.

Напомним, 22 августа спасатели эвакуировали жителей дома в центре Новосибирска из-за горящего подвала.