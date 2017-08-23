«Школа Лизы Алерт» откроется на один день в Новосибирске

Детей научат правильно себя вести в необычных ситуациях на Всероссийском дне безопасности в Новосибирске, узнал 23 августа корреспондент из сообщения в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

26 августа в 14:00 на территории Нарымского сквера откроется бесплатная «Школа Лизы Алерт», волонтёры будут обучать детей поведению на улице.

Ученикам школы расскажут, как поступить, если они потерялись на улице и что делать, если подойдёт незнакомец со странной просьбой или предложением.

Кроме того, организаторы заявили в программе мероприятия квест по правилам поведения в лесу. О безопасности на природе волонтёры расскажут не только детям, но и родителям.

Аналогичные мероприятия пройдут 26 августа на центральных городских площадках во многих российских городах.

Напомним, в июле дальнобойщик привёз домой пропавших под Новосибирском мать и двухлетнего ребёнка.