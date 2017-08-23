Сибирские учёные предложили выявлять риск атеросклероза по анализу крови

Учёные в Новосибирске создали технологию, которая позволяет выявить риск развития атеросклероза по анализу крови, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Технологию сканирующей проточной цитометрии создали в Институте химической кинетики и горения имени Владислава Воеводского СО РАН.

«Мы считаем: чтобы максимально эффективно изучать здоровье человека, нужно исследовать клетки крови, которых существует всего восемь типов. Отслеживать их состояние гораздо проще, чем с помощью самых разных анализов наблюдать за работой сотни органов», — рассказал автор технологии, заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики ИХКГ СО РАН доктор физико-математических наук Валерий Мальцев.

Разработанная технология позволяет анализировать разные характеристики клеток. Например, размер ядра, форму, плотность, однородность клетки. А также её реакцию на внешние физические поля.

Учёные создают уравнения, которые могут предсказывать развитие клеток в зависимости от различных воздействий. Упор делается в основном на информационные технологии, решение обратных задач, то есть анализы практически не требуют реагентов и других расходных материалов — при этом тест выдаёт огромное количество информации.

С помощью технологии учёные могут фиксировать рекордно большое количество параметров клетки. Это позволяет им, например, определить риск преждевременных родов или развития различных заболеваний, в том числе атеросклероза.

«В крови существует определённый класс липопротеинов — хиломикроны, которые появляются сразу после приёма пищи и полностью исчезают спустя несколько часов. Мы обнаружили, что у больных атеросклерозом динамика выведения хиломикронов из крови существенно медленнее, — сообщил научный сотрудник лаборатории Дмитрий Строкотов. — Кроме того, известно: клетки крови под названием моноциты играют существенную роль в элиминации, то есть гибели, хиломикронов, и измерение характеристик этих клеток тоже может помочь в диагностировании болезни».

По сообщению издания, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин инвалидности и смерти во всём мире.

В будущем разработанная технология может стать основой для развития предсказательной медицины.

Напомним, что в декабре 2016 года сибирские учёные объяснили, как предотвратить инфаркт миокарда.