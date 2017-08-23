Съёмки фильма о гибели иркутского писателя Вампилова с Мерзликиным в главной роли завершаются

Съёмочная группа фильма «Облепиховое лето», посвящённого жизни и гибели иркутского драматурга Александра Вампилова, уже завершает работу над картиной, последние наиболее важные сцены были отсняты на фоне Байкала, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения правительства Иркутской области.

Роль Вампилова в фильме играет известный актёр Андрей Мерзликин, который 22 августа встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и рассказал о ходе работы над картиной. Съёмки ведёт группа студии «Лендок» при поддержке Министерства культуры РФ и лично Сергея Левченко. По словам Мерзликина, большая часть фильма была отснята в Санкт-Петербурге, другую часть, в том числе драматическую, в течение нескольких дней снимали в Иркутской области.

«Мы сняли самые важные и необходимые сцены для нашего фильма, тем более когда мы говорим о такой фигуре, как великий драматург Александр Вампилов, о жизни которого мне выпала честь рассказать. Для меня было также важно, как произойдёт процесс съёмки и будут ли в фильме кадры Байкала», — сообщил актёр.

Он также рассказал, что выход картины запланирован на 2018 год. 23 августа съёмочная группа картины организует встречу со зрителями в иркутском Доме Кино, где также подведёт итоги работы в регионе. Затем творческая команда отправится в посёлок Кутулик — на родину Вампилова, где посетит музей драматурга и проведёт творческую встречу с местными жителями.

Напомним, уроженец Кузбасса актёр Евгений Сытый сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Гоголь. Начало».