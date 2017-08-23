Спиннер-турнир пройдёт в Кемерове в День шахтёра
23 августа, 13:58
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Фото с сайта globallookpress.com
Во время двухдневного празднования Дня шахтёра в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннеров, узнал 23 августа корреспондент Сиб.фм из программы праздника на официальном сайте города.
Жители Кузбасса будут соревноваться в умении обращаться с популярной игрушкой-антистресс на Дне шахтёра.
Состязание состоится вечером 26 августа на территории парка Победы имени Георгия Жукова. По сообщению организаторов, участие в турнире бесплатно, также отсутствует возрастное ограничение.
Как сообщает портал «Кузбасс сегодня», судьи будут оценивать скорость и длительность вращения, а также размер спиннера. Заявлено несколько номинаций.
Напомним, в августе омский «левша» сделал спиннер для бабочки.