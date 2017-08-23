Томские разработчики создали «очки» с солнечным светом для лечения мигрени

В Томске разработчики создают прибор, способный избавить от мигрени с помощью воздействия светом — он поступит в продажу к концу 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения инновационного портала Томской области.

Медико-экологический центр «Дюны» и научно-исследовательский институт фармакологии в Томске разрабатывают прибор, способный избавить от мигрени с помощью воздействия светом. Аппарат представляет собой небольшую пластмассовую коробочку с двумя участками светодиодов. Его подносят к глазам, как очки, и светодиоды воздействуют на мозг красным и зелёным светом.

Для облегчения головной боли достаточно проделывать такие манипуляции в течение трёх-пяти минут один раз в день.

«Красный и зелёный — это цвета солнечного спектра, которые способны повышать и понижать давление, а учёные предполагают, что одна из основных причин мигрени — разница внутричерепного давления в полушариях мозга, — объясняет Владимир Дирин. — Воздействуя через глазные рецепторы на одну половину мозга красным цветом, а на другую зелёным, можно стабилизировать давление, и боль уйдёт».

Разработчики провели исследования на 20 пациентах, большинство из которых отметили положительный эффект от использования аппарата. По сообщению портала, чаще всего мигрень лечат исключительно с помощью таблеток, которые не всегда помогают избавиться от сильной головной боли.

Использовать прибор можно будет в домашних условиях и без консультации врача, так как солнечный свет — естественный фактор, который не может навредить человеку. Аппарат будет производить инновационная компания «Дюны», он поступит в продажу к концу 2017 года.

Мигрень — неврологическое заболевание, наиболее частым и характерным симптомом которого являются сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. При этом отсутствуют серьёзные травмы головы, инсульт, опухоли мозга, а интенсивность и пульсирующий характер болей связывают с сосудистой головной болью.

Напомним, что в марте 2017 года учёные сообщили о создании нейромедцентра на базе НГУ для исследований новых форм депрессии — страха потерять смартфон, доступ в интернет и остаться без «лайков».