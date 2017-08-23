 

Красноярские учёные предложили перерабатывать отходы канализации в биотопливо

 23 августа, 09:18
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские учёные предложили перерабатывать отходы канализации в биотопливо
Фото с сайта globallookpress.com

Научные коллективы Сибирского федерального университета, красноярского ФИЦ СО РАН и регионального Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) разработали технологию переработки канализационных отходов в биотопливо, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения ЦСМ.

По словам заместителя директора по науке Института биофизики СО РАН Михаила Гладышева, отработанная в лабораторных условиях технология позволит в перспективе урегулировать одну из главных экологических проблем Красноярска — размещения отходов канализации на полях вокруг города.

«Сегодня эти отходы не уничтожаются, а складируются на так называемых иловых картах, в связи с чем ценные земли вокруг города на долгие годы выводятся из хозяйственного оборота. Новая технология, созданная в Красноярске и имеющая патент РФ, позволит решать две задачи: важнейшую по обеззараживанию и утилизации осадков и попутную — по производству биодизеля из бросового сырья, который можно будет применять в качестве автомобильного топлива. Аналогов красноярской разработки на сегодня нигде в мире нет», — поясняет учёный.

По оценке Гладышева, при наличии должного финансирования технология и необходимое оборудование могут быть разработаны в ближайшие два-три года, а затем выведены на рынок. Как уточняет директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун, на данный момент уже выполнены все экономические расчёты, создана и опытная установка (реактор) по переработке.

«Наступает очень важный этап — коммерциализация проекта. Красноярский ЦСМ окажет поддержку в разработке необходимой документации, сертификации оборудования и продукции, в испытаниях установок по переработке ила в биотопливо. Мы рассчитываем выйти на полупромышленные испытания в 2018 году, после чего начнётся постепенный вывод технологии на рынок», — сообщил Моргун.

Напомним, в сентябре 2014 года новосибирские учёные нашли способ получать биотопливо из отходов пивного производства.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.
 8 августа, 09:53 • репортаж

В Питере — пить, предпочтительно — чай

Знаете ли вы, с какой скоростью производят чайные пакетики? Корреспондент Сиб.фм побывал на чаеразвесочной фабрике компании Uniliver и узнал: 600 двойных пакетиков в минуту. Или 400 пирамидок чая «Липтон».
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
присоединяйтесь!
    