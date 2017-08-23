Красноярские учёные предложили перерабатывать отходы канализации в биотопливо

Научные коллективы Сибирского федерального университета, красноярского ФИЦ СО РАН и регионального Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) разработали технологию переработки канализационных отходов в биотопливо, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения ЦСМ.

По словам заместителя директора по науке Института биофизики СО РАН Михаила Гладышева, отработанная в лабораторных условиях технология позволит в перспективе урегулировать одну из главных экологических проблем Красноярска — размещения отходов канализации на полях вокруг города.

«Сегодня эти отходы не уничтожаются, а складируются на так называемых иловых картах, в связи с чем ценные земли вокруг города на долгие годы выводятся из хозяйственного оборота. Новая технология, созданная в Красноярске и имеющая патент РФ, позволит решать две задачи: важнейшую по обеззараживанию и утилизации осадков и попутную — по производству биодизеля из бросового сырья, который можно будет применять в качестве автомобильного топлива. Аналогов красноярской разработки на сегодня нигде в мире нет», — поясняет учёный.

По оценке Гладышева, при наличии должного финансирования технология и необходимое оборудование могут быть разработаны в ближайшие два-три года, а затем выведены на рынок. Как уточняет директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун, на данный момент уже выполнены все экономические расчёты, создана и опытная установка (реактор) по переработке.

«Наступает очень важный этап — коммерциализация проекта. Красноярский ЦСМ окажет поддержку в разработке необходимой документации, сертификации оборудования и продукции, в испытаниях установок по переработке ила в биотопливо. Мы рассчитываем выйти на полупромышленные испытания в 2018 году, после чего начнётся постепенный вывод технологии на рынок», — сообщил Моргун.

Напомним, в сентябре 2014 года новосибирские учёные нашли способ получать биотопливо из отходов пивного производства.