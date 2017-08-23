 

Уникальный для Сибири форелевый завод откроется в Кузбассе

 23 августа, 08:12
подходящие темы
Уникальный для Сибири форелевый завод откроется в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Завод по производству радужной форели откроется в моногороде Юрге Кемеровской области — рыба будет выращиваться в системе замкнутого водоснабжения, узнал 23 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В сентябре в Юрге откроется не имеющий аналогов на территории Сибири форелевый завод. Уникальность предприятия заключается в технологии выращивания рыбы в системе замкнутого водоснабжения.

«Первый резидент ТОСЭР в Кузбассе будет открывать 20 сентября в Юрге завод по производству форели. Он уже будет получать все преференции», — цитирует информагентство председателя общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрия Исламова.

Стоимость завода составила 1,7 млрд рублей, первую продукцию завод получит к концу 2017 года. Ожидаемая мощность первой очереди — 1,7 тысячи тонн в год.

Юрга получила деньги на строительство необходимой инфраструктуры недавно. В 2015 году моногород, чьё существование зависело от «Юргинского машиностроительного завода», подписал договор о выделении средств господдержки с Фондом развития моногородов.

Напомним, в июле омские нефтяники выпустили в Иртыш более 140 тысяч мальков стерляди.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 июля, 12:13 • статья

Не как Джобс — с дипломом!

Эксперты в сфере образования из разных городов прокомментировали идею выдавать студентам дипломы за стартапы и рассказали об опыте вузов.
 17 июля, 13:03 • интервью

В России этого нет. А у них это в крови

Как уехать в Англию из Томска и открыть своё дело? Ольга, уже пять лет живущая в родном городе Шекспира, — о налогах, школьном образовании и вежливости, к которой трудно привыкнуть.
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
присоединяйтесь!
    