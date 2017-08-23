Уникальный для Сибири форелевый завод откроется в Кузбассе

Завод по производству радужной форели откроется в моногороде Юрге Кемеровской области — рыба будет выращиваться в системе замкнутого водоснабжения, узнал 23 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В сентябре в Юрге откроется не имеющий аналогов на территории Сибири форелевый завод. Уникальность предприятия заключается в технологии выращивания рыбы в системе замкнутого водоснабжения.

«Первый резидент ТОСЭР в Кузбассе будет открывать 20 сентября в Юрге завод по производству форели. Он уже будет получать все преференции», — цитирует информагентство председателя общественно-делового Совета по направлению «Моногорода» Дмитрия Исламова.

Стоимость завода составила 1,7 млрд рублей, первую продукцию завод получит к концу 2017 года. Ожидаемая мощность первой очереди — 1,7 тысячи тонн в год.

Юрга получила деньги на строительство необходимой инфраструктуры недавно. В 2015 году моногород, чьё существование зависело от «Юргинского машиностроительного завода», подписал договор о выделении средств господдержки с Фондом развития моногородов.

Напомним, в июле омские нефтяники выпустили в Иртыш более 140 тысяч мальков стерляди.